القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك العقبة 3

تنفيذ الابرار البرى والبحرى للقضاء على عناصر إرهابية على جزيرة ذات أهمية حيوية وتأمينها بدور إبراهيم:نفذت عناصر من المنطقة الجنوبية العسكرية مدعومة بوحدات من القوات البحرية والجوية المصرية والمجموعات القتالية من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية المصرية والاردنية المرحلة الرئيسية للتدريب

تنفيذ الابرار البرى والبحرى للقضاء على عناصر إرهابية على جزيرة ذات أهمية حيوية وتأمينها

بدور إبراهيم:



نفذت عناصر من المنطقة الجنوبية العسكرية مدعومة بوحدات من القوات البحرية والجوية المصرية والمجموعات القتالية من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية المصرية والاردنية المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”

العقبة 3 ” ، والذي يأتي في اطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة مع نظائرها بالدول الشقيقة والصديقة.

بدأت المراسم بكلمة اللواء اح شريف سيف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية استعرض خلالها مراحل الاعداد والتنفيذ للاهداف والانشطة التدريبية المخططة التي اكدت علي قدرة وكفاءة القوات المشاركة من الجانبين ، مؤكدا ان رجال المنطقة الجنوبية العسكرية يعملون بكل عزيمة واصرار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة للحفاظ علي الأمن القومي المصري في نطاق المسئولية.

تضمنت المرحلة الرئيسية تنفيذ تدريب مشترك لاقتحام جزيرة حاكمة ذات اهمية حيوية علي ساحل البحر الاحمر والسيطرة الكاملة عليها بعد تطهيرها من العناصر الارهابية المسلحة ، حيث بدأت الانشطة بقيام تشكيلات من القوات الجوية بتنفيذ اعمال المعاونة والاستطلاع الجوي للعناصر المعادية وتدقيق المعلومات المتوفرة عنها وتأكيد أماكن تمركزها وتحديد مناطق التهديدات التي قد تؤثر علي أعمال الإبرار الجوي للوحدات الخاصة والانزال البحري للقوات المشاركة.

وتحميل القوة الرئيسية من العناصر الميكانيكية من خلال وسائط الابرار البحري، والوصول الي منطقة الانزال المخططة بعد دفع مجموعات من الصاعقة البحرية لفتح الثغرات وتأمين ساحل الجزيرة ، ودفع صائدات الالغام لمسح الممر البحري الي الجزيرة واكتشاف وتدمير الالغام القاعية ، ومرافقة وسائط الابرار الخاصة بسفن الابرار البحري المحمل عليها القوة الرئيسية وارشادها عبر الممرات المأمونة وصولا الي الشاطئ وتأمين انزال قوة الابرار الرئيسية.

وقام تشكيل من الطائرات النقل المتوسط والهليكوبتر بتنفيذ الاسقاط والإبرار الجوى للمجموعات القتالية من وحدات المظلات والصاعقة لاقتحام الجزيرة والاغارة علي عدد من الاهداف وتدميرها ، بالتزامن مع وصول سفن الابرار وانزال القوة الرئيسية من المشاه واسلحة الدعم التابعة لاحدي وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية للاشتباك مع الاهداف المعادية واستكمال القضاء علي العناصر الارهابية وتعزيز السيطرة علي الجزيرة.

وفي نهاية التدريب نقل اللواء اح احمد وصفي مساعد وزير الدفاع تحية وتقدير الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازه برجال القوات الاردنية الشقيقة المشاركين فى التدريب، والترحيب باللواء الركن مصلح المعايطة رئيس هيئة العمليات والتدريب الاردني.

وأشار إلى حرص القيادة العامة على تطوير انشطة ومجالات التدريب والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات بما يدعم المساعي المشتركة لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد الجانبان المصري والاردني بالمستوي المتميز في التخطيط والتنظيم والتدريب القتالي للعناصر المشاركة ومايتمتعون به من مهارات ميدانية وبدنية تمكنهم من تنفيذ المهام غير النمطية التي تعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والاردنية وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

