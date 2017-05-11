القوات المسلحة: القضاء على 4 تكفيريين وضبط طن مخدرات

بدور إبراهيم واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن تدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية مما أسفر عن مقتل عدد 4 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة، وتدمير عربة ربع نقل ودراجة نارية

بدور إبراهيم

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن تدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية مما أسفر عن مقتل عدد 4 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة، وتدمير عربة ربع نقل ودراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بطن من المواد المخدرة المعدة للتوزيع وحرق وتدمير (32) مزرعة لنبات البانجو المخدر و(2) مخزن للمواد المخدرة المعدة للتوزيع، كما تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط (2) عربة محملتين بمواد خطرة يحتمل استخدامهما فى تصنيع العبوات الناسفة وجار التحقيق بواسطة الجهات المعنية.

تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث تنفيذ عملياتها النوعية وإحكام السيطرة على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم بوسط سيناء.



