القوات المسلحة: القضاء على 19 تكفيريا وضبط 20 في سيناء

بدور إبراهيم أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانها الثاني والعشرين حول عملياتها للقضاء على الإرهاب ومكافحة التهريب على الحدود المصرية، وجاء فيه:"إستمراراً لمعارك الوطن التى يخوضها أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بكل شجاعة وإقدام لإستئصال جذور الإرهاب الأسود و



بدور إبراهيم

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانها الثاني والعشرين حول عملياتها للقضاء على الإرهاب ومكافحة التهريب على الحدود المصرية، وجاء فيه:

“إستمراراً لمعارك الوطن التى يخوضها أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بكل شجاعة وإقدام لإستئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الإستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة ، فقد أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية علي مدار الايام الماضية عن النتائج الأتية :

– قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة إختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.

القضاء علي عدد (10) فرد تكفيري خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الاسلحة والذخائر واجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم بشمال ووسط سيناء.

القضاء على عدد (9) فرد تكفيرى أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الامنية بوزارة الداخلية عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية الية وعبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل إعاشة وذلك بعد توافر معلومات تفيد بإتخاذهم وكراً بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش.

– اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الارض عثر بداخلها علي كميات من الذخائر والاسلحة ومواد الاعاشة وعدد من اجهزة الاتصال والمبالغ النقدية بشمال سيناء ، كما تم الكشف عن مخزن تحت الارض يحتوي علي كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي علي الفكر التكفيري بوسط سيناء.

– اكتشاف وتدمير ثلاثة انفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء.

– القبض علي عدد(20) فرد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

– ضبط وتدمير عدد (9) سيارات انواع وعدد (15) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

– قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفكيك وتفجير عدد (3) عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لإستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

– إكتشاف وتدمير عدد (6) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر ، ضبط كمية أخري معدة للتداول تقدر بحوالي نصف طن بوسط سيناء.

وعلي امتداد السواحل تستمر القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه حيث تمكنت بالتعاون مع جهاز شئون البيئة من ضبط احدي السفن التجارية بعد القائها لعدد كبير من الخراف النافقة اثناء عبورها بنطاق البحر الاحمر ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وسحب الخراف النافقة من البحر وتطهيره بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وفى إطار جهود قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية :

على الإتجاه الإستراتيجى الغربى قامت بإحباط محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعى محملة بـ 300 الف قرص من عقار الترامادول المخدر و40 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر وضبط 401 فرد من جنسيات مختلف أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية.



على الإتجاه الاستراتيجى الجنوبى نجحت فى ضبط 16 سيارة دفع رباعى و19 فرد عثر بحوزتهم على 250 الف قرص للمواد المخدرة و6 هواتف للإتصال عبر الاقمار الصناعية وكميات من الأدوية المهربة وإحباط محاولة 25 فرد من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحدود الجنوبية.

بمناطق شمال ووسط سيناء ضبط اربعة افراد عثر بحوزتهم على 235 كيلو جرام لنبات البانجو ، 333 كيلو جرام لجوهر الحشيش والافيون المخدر.

واستمرارا لتلبية المطالب والإحتياجات التموينية ورفع المعاناه عن أهالي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والإحتياجات المعيشية.

ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من حماية الوطن وشعبه العظيم.”