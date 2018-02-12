القوات المسلحة: القضاء على 12 تكفيريا .. وتدمير 60 هدفا

بدور إبراهيم:نشرت القوات المسلحة بيانها الخامس حزل عملياتها الشاملة التي تنفذها في سيناء.. كان نصه:استمراراً للعملية الشاملة "سيناء 2018" التي تنفذها القوات المسلحة من التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، تواصل قوات



بدور إبراهيم:

نشرت القوات المسلحة بيانها الخامس حزل عملياتها الشاملة التي تنفذها في سيناء.. كان نصه:

استمراراً للعملية الشاملة “سيناء 2018” التي تنفذها القوات المسلحة من التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، تواصل قوات مكافحة الارهاب الهجوم المركز علي البؤر والاوكار الارهابية بشمال ووسط سيناء واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامنا مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة وقد أسفرت العملية حتي الان علي النجاحات الاتية :

– قيام القوات الجوية برصد وتدمير عدد (60 ) هدف للعناصر الارهابية بعد توافر معلومات استخباراتية حول هذه الأهداف .

– القضاء علي عدد( 12 ) فرد من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة .

– ضبط كميات من الأسلحة والذخائر .

– القبض علي عدد( 92 ) من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

– ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 20 ) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير عدد( 27 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

– تدمير عدد (30 ) عشة ووكر ومخزن عثر بداخله علي كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة اتصال اللاسلكية وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة .

– قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (23 ) عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات .

– إكتشاف وتدمير عدد (7 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من نصف طن من المواد المخدرة المعدة للتداول .

– العثور علي( 13 ) مخبأ تحت الارض بداخلهم كميات كبيرة (مواد إعاشة – قطع غيار دراجات نارية – ادوات تصنيع عبوات ناسفة ) .

– اكتشاف / تدمير خندق مجهز هندسيا ومغطي بطول (250) متر وعرض (2) متر.

– ضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة .

– واستمرارا لنجاحات القوات الجوية في فرض سيادة الدولة علي مختلف الإتجاهات الإستراتيجية فقد تمكنت من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر الي البلاد عبر الاتجاه الإستراتيجي الغربي وذلك من خلال استهداف وتدمير عدد (4) عربات محملين بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الارهابية القائمة علي اعمال التهريب .

– فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة علي منطقة الساحل .

– وتواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم عدد (398) من الداوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية .

– ويواصل أبطال ومقاتلي القوات المسلحة والشرطة أعمال التمشيط والمداهمات بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين للقضاء علي الارهاب من اجل تحصين الوطن وحمايه شعب مصر العظيم .