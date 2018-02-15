القوات المسلحة : التجهيز ومجابهة الإرهابيين محورا مراحل تنفيذ عملية سيناء 2018

بدور إبراهيم





استعرض اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة بالشرح والتحليل مراحل تنفيذ الخطة الشاملة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشئون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة لشرح التفاصيل الخاصة بخطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى.

واشار الى ان المرحلة الأولي هى التخطيط والإعداد والتجهيز لتنفيذ الخطة ، والتي بدأت ونفذت بالفعل منذ صدور تكليفات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وانتهت مع بدء تنفيذ العملية الأمنية والأنشطة الأخري التدريبة والعملياتية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية ، و من أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة قيام أجهزة جمع المعلومات بتنفيذ خطة مكثفة لأعمال الرصد الدقيق لتحديد والكشف عن مناطق اختباء البؤر الارهابية خاصة في شمال ووسط سيناء بالتعاون مع اهالي سيناء الشرفاء الي جانب تحديد مصادر التهديد الاخري ، اعداد تنظيم وتشكيل وتدريب عناصر من الجيش والشرطة المدنية متخصصة في اعمال مكافحة الارهاب وتحديد المهام الخاصة بها علي الارض داخل قطاعات فرعية ومناطق وتحت اشراف مراكز قيادة وسيطرة ميدانية، تنفيذ مخطط تدريب واقعي ومكثف علي الارض وتنظيم التعاون بين قوات الجيش والشرطة المدنية علي المهام الامنية والعملياتية المخططة، رفع جاهزية الارتكازات الامنية وتوفير الحماية والتامين الشامل ضد مصادر التهديد، تنفيذ خطة تأهيل نفسي ومعنوي للقوات المشاركة يرتكز جوهرها علي الالتزام بعقيدة القوات المسلحة “النصر أو الشهادة في سبيل أمن واستقرار الوطن” والدفاع عن مقدسات الدولة المصرية وحماية وتأمين شعبها العظيم ضد شرور الارهاب والتطرف والثأر لشهداء الجيش والشرطة المدنية من ضحايا الإرهاب الغادر ، تنفيذ حملات مداهمات امنية خاصة ضد البؤر الارهابية المكتشفة وتدميرها والقضاء علي العناصر الارهابية وكانت اهم النتائج خلال الشهرين الماضيين القضاء علي اكثر من 50 فرد تكفيري والقبض علي اكثر من 200فرد اخرين ، وتدمير مئات من المخازن والملاجئ والعشش التي تستخدمها العناصر الارهابية كقاعدة انطلاق وملاذات لمواصلة عملياتها الاجرامية ، الي جانب تدمير اكثر من 70 عربة دفع رباعي ونصف نقل وتفكيك والتخلص من اكثر من 150 عبوة ناسفة .

وتابع تشتمل المرحلة ايضا تنفيذ مخطط التعامل مع الانفاق عبر استخدام كافة الوسائل التكنولوجية للحد من مخاطر تواصل العناصر الارهابية عبر استخدام الانفاق (تدمير حوالي 3000 فتحة نفق خلال السنوات القليلة الماضية) بالاضافة الي مواصلة اجراءات فرض المنطقة العازلة مع قطاع غزة، رفع جاهزية المنشأت والوحدات الادارية والخدمية خاصة بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق الكامل مع اجهزة الحكم المحلي (مخابز – مستشفيات – السلع التموينية – الخدمات الاجتماعية ) لتوفير الإحتياجات الأساسية لاهالي سيناء الشرفاء .

واضاف ان المرحلة الثانية تمثلت في مجابهة العناصر والتنظيمات الارهابية وتعزيز قدرات تأمين الحدود الخارجية للدولة ، وكان من أبرز إجراءات هذه المرحلة على الإتجاه الشمالى الشرقى تقوم القيادة الموحدة المكلفة بمهام مكافحة الإرهاب فى شمال ووسط سيناء بتنفيذ عمليات مداهمة شاملة للبؤر الإرهابية ففى نطاق مسئولية الجيش الثانى الميدانى تقوم قوات الجيش الثانى الميدانى بالتحرك من مناطق تمركزها على عدة محاور رئيسية تشمل مدن [ رفح – الشيخ زويد – العريش ] وظهيرها الصحراوى بمهمة تطهير مناطق عملها من البؤر الإرهابية .

واضاف بالتوازى مع إحكام السيطرة وفرض حصار شامل على المحاور والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمناطق عمل القوات وقطع أى خطوط للإمداد للعناصر الإرهابية ومنعها من الهروب من مناطق اختبائها، بالإضافة إلى مواصلة تأمين أهداف السيطرة القومية والحيوية داخل المدن الرئيسية بمحافظة شمال سيناء وفرض نطاق أمنى مشدد غرب وشرق المجرى الملاحى لقناة السويس لمنع أى عمليات هروب أو تسلل للعناصر الإجرامية ومن يساندها ، مع تقديم أعمال الدعم والإسناد الجوى والبحرى بتخصيص عدد من الطائرات لتنفيذ أعمال القذف الجوى ضد تجمعات البؤر الإرهابية المكتشفة ومناطق الدعم اللوجيستى الخاصة بها والإسناد البحرى عبر ساحل البحر لتضييق الحصار على تحركات العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب من مناطق اختبائها .

واشار الى ان قوات الجيش الثالث الميدانى تقوم مدعمة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات يعاونها عناصر من الشرطة المدنية بالتعامل مع البؤر الإرهابية ومناطق تكديس الدعم اللوجيستى لها، وذلك عبر تقسيم مناطق المداهمات من شرق القناة بوسط سيناء حتى خط الحدود الدولية من خلال عدة قطاعات رئيسية ،بالتوازى مع فرض طوق أمنى لمنع هروب وتسلل العناصر الهاربة إلى الدروب والوديان المؤدية إلى جنوب سيناء وإحكام السيطرة على الشريط الحدودى على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى، مع تقديم الدعم والإسناد الجوى والبحرى عبر تنفيذ أعمال القذف الجوى للبؤر الإرهابية وتأمين المعابر المؤدية إلى سيناء وساحل البحر الأحمر .

ولفت إلى أنه فى نطاق المنطقة الممتدة بدلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل تقوم عناصر وحدة مكافحة الإرهاب بأعمال الداوريات الأمنية لتفتيش مناطق الظهير الصحراوى للوادى والدلتا وتأمينها ضد تسلل أى من العناصر الإرهابية/ الإجرامية عبر الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى.

وأضاف أنه فى نطاق المناطق العسكرية [المركزية- الشمالية- الغربية- الجنوبية] تنفذ عددًا من الوحدات البرية/ البحرية/ الجوية أنشطة تدريبية ورمايات تخصصية بالتوازى مع تنفيذ داوريات أمنية مكثفة لمعاونة عناصر حرس الحدود فى مواجهة المسارب المحتملة لتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود الجنوبية والغربية مع مواصلة تنفيذ مهام تأمين الساحل بالبحر المتوسط والأحمر وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة وتأمين مصادر الثروات النفطية والمعدنية ، وتخصيص أعمال دعم وإسناد جوى وبحرى لتكثيف أعمال التأمين للحدود الخارجية للدولة ضد أى مصادر تهديد خارجى.