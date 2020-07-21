القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريًا (فيديو)

تم تدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة

أعلنت القوات المسلحة إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء ومقتل 18 تكفيريًا

وقالت القوات المسلحة في بيان إنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية .

وأضافت: ” قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف ، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة”.

وأكدت أنه نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى .

وتابعت: “تؤكد القوات على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم”.