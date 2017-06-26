القوات الليبية تعثر على آثار في مواقع داعش

سكاي عثرت القوات المسلحة الليبية على تحف أثرية، في أحد مواقع الجماعات الإرهابية في محور سوق الحوت في مدينة بنغازي. وبثت قناة ليبيا الآن، اليوم الإثنين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود من الجيش الوطني الليبي يستعرضون الآثار التي عثر عليها. ويقول أحد عناصر الجيش، إن عناصر د

سكاي

عثرت القوات المسلحة الليبية على تحف أثرية، في أحد مواقع الجماعات الإرهابية في محور سوق الحوت في مدينة بنغازي.

وبثت قناة ليبيا الآن، اليوم الإثنين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود من الجيش الوطني الليبي يستعرضون الآثار التي عثر عليها.

ويقول أحد عناصر الجيش، إن عناصر داعش كانوا يخططون لتهريب تلك الآثار لأجل بيعها خارج ليبيا، ويبدو في المشهد المصور رؤوس حجرية وأوان فخارية.

وتضم ليبيا مواقع أثرية عديدة يعود بعضها إلى العصور الرومانية واليونانية في أفريقيا، ومنحوتات صخرية لعصور ما قبل التاريخ، في منطقة فزان الصحراوية، لكن سيطرة الإرهابيين على مناطق عدة في البلاد هددت سلامتها.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن منذ أيام سيطرته الكاملة على منطقة سوق الحوت، بينما يواصل التقدم في منطقة الصابري التي تعد آخر معاقل المسلحين في بنغازي.