القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذان التدريب المشترك قلعة الجبل بالسلطنة (صور)

نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك (قلعة الجبل) والذي أجريت فعالياته فى المدة من 4-15 / 9 / 2022 بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

اشتمل التدريب على عدد من الأنشطة والفاعليات التي تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكلا الجانبين.

كما تضمن التدريب تنفيذ دوريات استطلاع الكمائن والإغارة، والتدريب على أعمال القتال في المناطق المبنية والجبلية، وكذا تم تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة ومن مختلف الأوضاع.

وانتهى التدريب بتنفيذ بيان عملى لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المبانى الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين وإستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات المشتركة، كما يؤكد على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام مما يدعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عددا من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية.