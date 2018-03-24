القوات الجوية تنقل القضاة المشاركين في الانتخابات الرئاسية

بدور إبراهيمصدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزيرالدفاع والإنتاج الحربى، اليوم السبت، على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل، كمجهود جوى لنقل اعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان اس

بدور إبراهيم

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزيرالدفاع والإنتاج الحربى، اليوم السبت، على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل، كمجهود جوى لنقل اعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.

يأتي ذلك استمرارًا للتدابير والإجراءات المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية.

وأعرب القضاة عن شكرهم واعتزازهم للقوات المسلحة، ودورها الوطني كضمير لأمتها وحارسًا أمينًا على إرادة الشعب المصري العظيم.