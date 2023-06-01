القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول تعاون مع «التضامن»

افتتح الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية مركز النسور لذوى الهمم ( زايد الطبى ) بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الإجتماعى، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوى الهمم ” قادرون باختلاف”.

وتضمنت أعمال التطوير عددا من الأقسام الطبية والعلاجية التى تعمل على تنمية ورعاية ذوى الهمم بالنظم الطبية والسلوكية الحديثة والتى يأتى على رأسها عيادات الأطفال والأسنان وعلاج السمنة والعلاج الطبيعى بالكهرباء والعيادة النفسية وقسم العلاج المائى المتطور.

كما تم إفتتاح قسم التحفيز الحسى الحركى بهدف مساعدة الأطفال لتخطى الاضطرابات الحسية والذى روعى أن يكون تجهيزهم وفقاً لأفضل النظم الطبية العالمية المتخصصة فى ذلك المجال.

فى سياق متصل، وقعت القوات الجوية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تعظيم أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية فى مجال تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التى تحقق الارتقاء بالمستوى العلمى للكوادر العاملة فى هذا المجال.