القوات الجوية: تدمير 10 سيارات دفع رباعى محملة بالأسلحة

بدور إبراهيم واصلت القوات الجوية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي. وتمكنت من اكتشاف وتتبع 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على خط الحدود الغربية، وقامت القوات الجوية با

بدور إبراهيم

واصلت القوات الجوية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي.

وتمكنت من اكتشاف وتتبع 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة على خط الحدود الغربية، وقامت القوات الجوية بالتعامل معها وتدميرها تدميرا كاملا، والقضاء على العناصر الموجودة بداخلها.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات، ومطاردة العناصر الإرهابية والمتسللين عبر الحدود، مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تمشيط المناطق الحدودية في محيط العملية، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق عبر الحدود.