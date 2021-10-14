القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ89 بتنفيذ عروض فى سماء مصر

نفذت القوات الجوية عددا من العروض فى سماء ‏مصر التى عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقى الذى يتمتع به نسور الجو، وأكد الفريق ‏‎‏محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية فى طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقاً…

نفذت القوات الجوية عددا من العروض فى سماء ‏مصر التى عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقى الذى يتمتع به نسور الجو، وأكد الفريق ‏‎‏محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية فى طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائماً على إستعداد تام للدفاع عن سماء ‏مصر، فى إطار إحتفال القوات الجوية بعيدها الـ89 على إنشائها.

وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى يوافق ذكرى ‏يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذى سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم ‏الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة) جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عُقد ‏بإحدى القواعد الجوية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات الجوية.‏

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة ‏الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات ، بما يضمن لها التفوق الكمى ‏والنوعى ، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور ‏الإستراتيجية للدولة المصرية .‏

وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية ‏لتطوير وتحديث قدراتها خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوى وإتاحة الفرصة لمقاتلى ‏القوات الجوية لتنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.‏

وأشار إلى أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شُهَدَائِنا ‏الأَبرَار الذين قدموا أغلى ما لديهم فى سبيل الله لتحيا مِصر آمنة مستقرة فى عِزة وإباء أبد الدهر ‏‏، محافظين على أعلى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ مهامهم التى تسند إليهم بكفاءة وإقتدار لتصون ‏وتحمى مقدرات الوطن . ‏