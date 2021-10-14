سيـــاســة

القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ89 بتنفيذ عروض فى سماء مصر

نفذت القوات الجوية عددا من العروض فى سماء ‏مصر التى عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقى الذى يتمتع به نسور الجو، وأكد الفريق ‏‎‏محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية فى طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقاً…

أحمد اللاهوني 6:17 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 6:17 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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نفذت القوات الجوية عددا من العروض فى سماء ‏مصر التى عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقى الذى يتمتع به نسور الجو، وأكد الفريق ‏‎‏محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية فى طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائماً على إستعداد تام للدفاع عن سماء ‏مصر، فى إطار إحتفال القوات الجوية بعيدها الـ89 على إنشائها.

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وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى يوافق ذكرى ‏يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذى سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم ‏الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة) جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عُقد ‏بإحدى القواعد الجوية بمناسبة الإحتفال بعيد القوات الجوية.‏

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة ‏الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات ، بما يضمن لها التفوق الكمى ‏والنوعى ، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور ‏الإستراتيجية للدولة المصرية .‏

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وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية ‏لتطوير وتحديث قدراتها خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوى وإتاحة الفرصة لمقاتلى ‏القوات الجوية لتنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.‏

وأشار إلى أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شُهَدَائِنا ‏الأَبرَار الذين قدموا أغلى ما لديهم فى سبيل الله لتحيا مِصر آمنة مستقرة فى عِزة وإباء أبد الدهر ‏‏، محافظين على أعلى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ مهامهم التى تسند إليهم بكفاءة وإقتدار لتصون ‏وتحمى مقدرات الوطن . ‏

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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