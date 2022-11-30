القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان التدريب الجوى المشترك ( مينا - 2 )

نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية التدريب الجوى المشترك ( مينا – 2 ) بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية، فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلتا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة التى يتم تنفيذها فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية واليونانية فى العديد من المجالات المختلفة.