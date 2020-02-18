القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا جويا بمشاركة حاملة الطائرات «شارل ديجول»

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا عابرا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التدريب تم أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية ( شارل ديجول ) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف – 16) المصرية.

وأوضحت أن التدريب تضمن قيام الجانبين المصرى والفرنسى بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوى بحرى.

بالإضافة إلى ذلك نفذت القوات الجوية المصرية والفرنسية تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن التدريب يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمى بالمنطقة، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.