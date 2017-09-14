القوات الجوية المصرية والسعودية تنفذان التدريب المشترك فيصل 11

بدور إبراهيم:تنفذ عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي، التدريب الجوي المشترك "فيصل 11"، الذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام.يشارك في التدريب تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، ويشتمل علي تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات التدريبية التى تشتمل على إدارة



بدور إبراهيم:



تنفذ عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي، التدريب الجوي المشترك “فيصل 11″، الذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام.

يشارك في التدريب تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، ويشتمل علي تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات التدريبية التى تشتمل على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك باستخدام أحدث التكتيكات، وأساليب القتال الجوي الحديثة .

يأتي التدريب المشترك “فيصل 11” امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتى تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة، ويعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المشترك، والقدرة علي التخطيط والتنفيذ للمهام بنحو يدعم ركائز العمل العربي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

