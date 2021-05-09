القوات البحرية والجوية المصرية تنفذان أنشطة تدريبية مشتركة مع نظيرتها الفرنسية

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريب بحرى عابر فى نطاق الأسطول الجنوبى، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك ” رمسيس – 2021 ” بإحدى القواعد الجوية المصرية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ونفذت القوات البحرية تدريبًا بحرياً عابراً بإشتراك الفرقاطة المصرية ( سجم الفاتح ) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية ( شارل ديجول ) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة، التى تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك ” رمسيس – 2021 ” حيث إشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة .