القوات البحرية: منظومة متكاملة لحماية المصالح الاقتصادية وتأمين السواحل





إستراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي المصري-

حماية اكتشافات مصادر الطاقة بالبحرين المتوسط والأحمر-





بدور إبراهيم

تنفذ القوات البحرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، منظومة عمل متكاملة لمجابهة التهديدات والتحديات النمطية وغير النمطية التي تستهدف الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

وتقوم وحدات القوات البحرية بدور حيوي على مدار الساعة بتأمين الأهداف الإستراتيجية بالبحر وحماية الموانئ والسواحل المصرية، بجانب دورها في مكافحة الإرهاب وقطع خطوط الإمداد اللوجستية والتسلل والتهريب عبر البحر، والمواجهة القوية الحاسمة ضد أى عمل إرهابى فى نطاق مسئوليتها.

وأدى التواجد المستمر والفعال لأبطال ومقاتلي القوات البحرية بالبحر إلى مجابهة تنامى أنشطة التهريب وأعمال الهجرة غير الشرعية على المستوى الإقليمى خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والمعاونة بأعمال البحث والإنقاذ وتقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن، والاشتراك في أعمال التأمين وضمان حرية الملاحة البحرية الدولية علي الحدود الساحلية.

وشهدت القوات البحرية طفرة هائلة في برامج التسليح والمنظومات الفنية والإدارية، وفقًا لرؤي خلاقة تتناسب مع تطور الفكر الاستراتيجي للقوات المسلحة وامتلاك قوة بحرية فاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي بما يخدم المصالح العليا للدولة المصرية، وتأمين وحماية الإكتشافات الحالية لمصادر الطاقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وثروات وتطلعات وآمال الاجيال القادمة نحو حياة أفضل.