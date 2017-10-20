القوات البحرية: خفضنا معدلات الهجرة غير الشرعية

بدور إبراهيم قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة، أسهم فى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة السابقة من خلال سواحل تلك الدول.ولفت إلى أن تلك الأوضاع استوجبت على الدولة المصرية

بدور إبراهيم



قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة، أسهم فى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة السابقة من خلال سواحل تلك الدول.

ولفت إلى أن تلك الأوضاع استوجبت على الدولة المصرية سن قوانين وتشريعات جديدة للقضاء على تلك الظاهرة، والقوات البحرية تعاونت الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وقوات حرس الحدود بالتصدى لهذه الظاهرة، وبتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى نجاح هذه المجهودات وضح جلياً فى انخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية، وتم إلقاء القبض على مجموعة من بلنصات الصيد، وإحباط محاولة تهريب أكثر من 250 فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا، وعدد من الفلايك القائمة بأعمال تهريب (مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الجمارك) خلال 2017 حتى الآن نتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بما يقارب 20 بلنص وإحباط محاولة تهريب أكثر من 2800 فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا، وما يقارب 60 فلوكة قائمة بأعمال تهريب (مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية) خلال عام 2016 مما يظهر عزم القوات البحرية على القضاء على هذه الظاهرة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب.