القوات البحرية تنقذ 37 فردًا من الغرق على متن لنش سياحي بنطاق قاعدة البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه (٣٧) فردا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللنش للغرق.

ووردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله عدد (١٤) فرد إنجليزي و(٣) فرد ألماني و(٤) فرد بلجيكي و(٣) فرد إسباني وفرد أيرلندي وفرد سويسري وعدد (٨) فرد مصري طاقم اللنش، وعدد (٣) فرد مصري غطاس.

وعلى الفور صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع الاتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية.