القوات البحرية تستعرض دورها فى عملية حق الشهيد

بدور إبراهيم قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن القوات قامت بدور كبير فى عملية حق الشهيد يتلخص فى عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشم

بدور إبراهيم



قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن القوات قامت بدور كبير فى عملية حق الشهيد يتلخص فى عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أى عائمات أو سفينة مشتبه فيها، كما قامت عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار.





وأشار إلى أن القوات البحرية تسعى للارتقاء بالفرد المقاتل (فنيًّا- تخصصيًّا- لغويًّا- تدريبيًّا) والاستمرار فى تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط وضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية؛ كونهم العمود الفقرى للقوات البحرية وليكونوا قادرين على استيعاب التطور العالمى فى مجال التسليح، خاصة بعد انضمام عدد كبير من أحدث الوحدات العالمية، وذلك بالتوسع فى استخدام أحدث أنظمة المحاكيات على مستوى العالم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الأجهزة والمنظومات الحديثة نظريًّا وعمليًّا، بالإضافة للخبرات المكتسبة من خلال الاشتراك فى التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة.

وأوضح أنه تم افتتاح أحدث أنظمة المحاكيات التدريبية على مستوي العالم، وذلك لتدريب أطقم الغواصات وسفن السطح المنضمة حديثًا للقوات البحرية.