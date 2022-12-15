القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة فى نطاق البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، حيث وردت معلومات تفيد بإعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة فى نطاق الأسطول الجنوبى.

وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على عدد (113) لفافة من المواد المخدرة ، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.