القوات البحرية تؤمن حقل ظهر والأهداف الحيوية بعمق المياه المصرية

بدور إبراهيم تنفذ القوات البحرية، العديد من المهام لتأمين الأهداف الحيوية والإستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية الخالصة لمصر، على امتداد المسرح البحري، وبطول يصل إلى 1200 ميل بحري لحماية المقدرات الاقتصادية، وتأمين الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي، وذلك تزامنًا مع العملية الشاملة "سيناء 2018".

بدور إبراهيم

تنفذ القوات البحرية، العديد من المهام لتأمين الأهداف الحيوية والإستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية الخالصة لمصر، على امتداد المسرح البحري، وبطول يصل إلى 1200 ميل بحري لحماية المقدرات الاقتصادية، وتأمين الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي، وذلك تزامنًا مع العملية الشاملة “سيناء 2018”.

وتعمل القوات البحرية على مدار الساعة بتأمين مساحات شاسعة من البحر وعلى مسافات بعيدة من الساحل باستخدام كافة الإمكانيات من الوحدات البحرية الحديثة ذات القدرات القتالية العالية من الفرقاطات والغواصات واللنشات الحاملة للصواريخ، بالإضافة إلى عناصر الوحدات الخاصة البحرية التي تتميز بخفة الحركة وسرعة المناورة، وتنفيذ أعمال التأمين بمنطقة حقل ظهر لمجابهة جميع انواع التهديدات بما يحقق سرعة رد الفعل والاستجابة الفورية لأي موقف.