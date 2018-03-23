القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا مشتركًا لمكافحة الألغام

بدور إبراهيماستمرارًا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة وتتويجًا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا مشتركًا على مكافحة الألغام البحرية، والذي استمر عدة أيام بمسرح عمليات البحر

بدور إبراهيم





استمرارًا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة وتتويجًا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا مشتركًا على مكافحة الألغام البحرية، والذي استمر عدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية، بالإضافة إلى صائدة الألغام المصرية (نفارين) وكاسحة الألغام الفرنسية (لير)، وعدد من أطقم الغطس المدربة على مهام إزالة المتفجرات تحت سطح الماء.

وقد اشتمل التدريب على صد هجوم مُعادٍ غير نمطي باللنشات السريعة، والتدريب على إلقاء ومكافحة الألغام البحرية مع اتخاذ كل إجراءات البحث والاكتشاف والتحييد لتلك الألغام باستخدام أحدث المعدات وأجهزة السونار، مما يسهم في صقل مهارات القوات في التدريب على إحكام تأمين الموانئ ضد كل أنواع الألغام البحرية ومتابعة التطور في الوسائل والمعدات المتخصصة في مكافحتها.