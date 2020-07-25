سيـــاســة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً فى نطاق البحر المتوسط

باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية ( تحيا مصر ) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ( ACONIT ) .
المال - خاص 10:49 م, السبت, 25 يوليو 20 10:49 م, السبت, 25 يوليو 20

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نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية ( تحيا مصر ) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ( ACONIT ) .

ويأتي تدريب القوات البحرية فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ،

وتضمن تدريب القوات البحرية العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافى تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الإستخدام الفعلى للأسلحة فى الإشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية ، مع إستخدام طائرات الهل المحمولة بحراً.

وأظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة .

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والإستقرار والسلم فى البحر المتوسط 

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بقلم المال - خاص

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