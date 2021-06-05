سيـــاســة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً فى نطاق الأسطول الشمالى (صور)

باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية ( LAFAYETTE )
أحمد اللاهوني 6:57 م, السبت, 5 يونيو 21 6:57 م, السبت, 5 يونيو 21

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نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية ( LAFAYETTE ) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ تمرينات دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، والتدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

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 يذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية والتى أنضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الإسكندرية.

كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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