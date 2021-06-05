القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً فى نطاق الأسطول الشمالى (صور)

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية ( LAFAYETTE ) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ تمرينات دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، والتدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

يذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية والتى أنضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الإسكندرية.