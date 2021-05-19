سيـــاســة

القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبا بنطاق الأسطول الشمالي 

استمرارا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة
أحمد اللاهوني 5:58 م, الأربعاء, 19 مايو 21 5:58 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبأ بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية ( الجلالة ) والفرقاطة الإيطالية ( ITS Carlo Margottini ) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية، استمرارا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة.

وتضمن التدريب العابر تنفيذ عدة أنشطة تدريبية مختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء.

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نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية إعتراض بحرى لسفينة مشبوهة فى ظل القيود المفروضة نتيجة تفشى فيروس كورونا ، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان .

ويعد هذا التدريب، هو الأول من نوعه الذى يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية ( الجلالة ) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية والتى إنضمت حديثأ للقوات البحرية المصرية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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