القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع السفينة البرمائية الأمريكية (USS SOMERSET- LPD 25 ) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف (سطحى / جوى / تحت السطح / إلكترونى ) إضافة إلى تمارين المواصلات، وكذلك التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

وذلك استمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية ، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات ، وبما يساهم فى دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية .