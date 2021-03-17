سيـــاســة

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة البحر الأحمر

التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة
المال - خاص 6:58 م, الأربعاء, 17 مارس 21 6:58 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع السفينة البرمائية الأمريكية (USS SOMERSET- LPD 25 ) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف (سطحى / جوى / تحت السطح / إلكترونى ) إضافة إلى تمارين المواصلات، وكذلك التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

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وذلك استمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية ، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات ، وبما يساهم فى دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية .

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