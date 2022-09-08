القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب تبادل الخبرات «SOF-10» بنطاق الأسطول الشمالى

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية ” SOF-10 ” والذى إستمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المتشبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحرى والإغارة على جزيرة منعزلة والتى أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولى الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.