سيـــاســة

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً عابراً فى نطاق الأسطول ‏الجنوبى

وذلك فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة
أحمد اللاهوني 2:58 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 2:58 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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نفذت القوات البحرية ‏المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى ‏بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية ” إسكندرية ” والسفينة البرمائية ‏الأمريكية “‏USS Portland‏”، وذلك فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.
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واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، والتى ‏ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر والذي يشمل تبادل ‏الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذى إستهدف تقييم ‏التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة ‏الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.‏

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وتضمن التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذا تنفيذ تشكيلات ‏الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.

وأظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة ‏عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة، ويأتى ‏هذا التدريب فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية ‏تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمى.‏

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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