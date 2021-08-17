القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً، مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد الأمريكى (USS Monterey) بعد إنتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.
وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الإحترافى خاصة فى مجال تعزيز إجراءات الأمن البحرى وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية.
وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخراً تطوراً ملحوظاً، وتعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.