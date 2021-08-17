القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً، ‏مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد ‏الأمريكى (‏USS Monterey‏) بعد إنتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية ‏مع الدول الصديقة.

وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، بحضور المختصين من ‏كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الإحترافى خاصة فى مجال تعزيز ‏إجراءات الأمن البحرى وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة ‏التهديدات غير النمطية.‏

وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخراً تطوراً ملحوظاً، وتعكس التدريبات المشتركة الأخيرة ‏بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.‏

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