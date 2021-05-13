سيـــاســة

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بنطاق الأسطول الجنوبى

في البحر الأحمر
المال - خاص 8:00 م, الخميس, 13 مايو 21 8:00 م, الخميس, 13 مايو 21

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نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو) ، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN ) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأمريكيتين : (USCGC CHARLES MOULTHROPE )، و( USCGC ROBERT GOLDMAN ) ، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

يأتي التدريب استمرارا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها ، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وبما يساهم فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة .

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وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة.

وأظهرت التدريبات مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة .

تأتى تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات المصرية فى العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأمريكى فى دعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة .

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بقلم المال - خاص

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