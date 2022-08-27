القوات البحرية المصرية تُنفذ تدريبا عابرا مع البحرية الأمريكية والإسبانية 

نفذت القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية والتى استمرت لعدة أيام.

واشترك فى التدريب الفرقاطة المصرية ( الفاتح ) والمدمرة الأمريكية ( USS Forrest Sherman ) ، والفرقاطة الأسبانية ( ESPS Almirante Juan De Borbon ) ، وبدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين .

وتضــمـن التـدريب مجموعـة مـن الأنشطة القتاليـة البحريـة المختلفـة ، منها تبادل صـور الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحـرى المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية ، والتدريب على العـمـل المتجانس ضـمـن قـوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى إلى جانب مجابهة التهديدات التى قـد تـؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك.

وشمل تنفيذ تمارين مواصلات إشارية بين الوحدات المشاركة، وأظهر التدريب مـدى كفـاءة ومهارة أطقم القوات البحرية الثلاث فى تنفيذ المهام التى تكلف بها.

تأتى تلـك التـدريبات فى إطار دعـم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والـتـى تتمتـع بخـبرات كبيرة فـى هـذه المجـالات مما يساهم فى دعم الأمن البحرى والاستقرار .