القوات الأفغانية تصد هجوم لطالبان على عاصمة أحد الأقاليم

سعى مقاتلو طالبان إلى السيطرة على الأراضي خلال الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع مغادرة القوات الأجنبية

نجحت القوات الأفغانية المدعومة بسلاح الجو من صد هجوم شنه مقاتلو طالبان على عاصمة أحد المقاطعات الشمالية الرئيسية المحاذية لطاجيكستان الأحد، بحسب وكالة رويترز.

القوات الأفغانية تصد هجوم لطالبان

هجوم طالبان كان هو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات تزامنا مع استكمال القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المراحل النهائية من انسحابها بعد قتال استمر 20 عاما.

وقال حاكم مقاطعة تاخار عبد الله كورتاك :” تم صد هجوم العدو وتكبدوا خسائر ثقيلة وغير مسبوقة في الأرواح، منها مصرع 55 جندي من الأعداء وإصابة 90 آخرين.”

وأضاف أن أكثر من عشرة من مقاتلي طالبان قتلوا في غارات جوية شنها سلاح الجو الأفغاني على ضواحي تل قار عاصمة مقاطعة تاخار.

تعد تل قار هي أحدث عاصمة تتعرض للهجوم من قبل حركة طالبان. ودخل مقاتلو الحركة الأسبوع الماضي عاصمة مقاطعة بادغيز الغربية واستولوا على المنشأت العامة والأمنية وحاولوا السيطرة على مكتب حاكم المقاطعة قبل أن تصدهم القوات الخاصة.

وسعى مقاتلو طالبان إلى السيطرة على الأراضي خلال الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع مغادرة القوات الأجنبية.

وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن حركة طالبان ستتجه للاستيلاء على عواصم المقاطعات بعد استكمال السيطرة على العشرات من مراكز المناطق.

وتواصلت المناوشات في جنوب أفغانستان.

وقالت الهند الأحد إنها سحبت بشكل مؤقت موظفيها من قنصليتها من قندهار الواقعة في جنوب أفغانستان.

وقال مسئولون في حركة طالبان الجمعة إن الجماعة السنية الإسلامية قد استولت على 85% من أراضي أفغانستان. ورفض المسئولون الحكوميون هذا البيان، مؤكدين أنه عمل دعائي محض.