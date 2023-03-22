القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023 ، من أبرز ما يتم البحث عنه خلال الساعات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الرمضاني هذا العام ، ويضم العمل كوكبة من النجوم بجانب طارق لطفي .

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج حصريا على CBC

وتتمثل القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي بـ cbc حصريا فقط كما يعرض يوميا على منصة Watch IT للمشاهدين في شهر رمضان .

مذكرات زوج رواية أدبية للكاتب أحمد بهجت

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية أدبية للكاتب الساخر أحمد بهجت وقام بالمعالجة والسيناريو والحوار المؤلف محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي وإنتاج أروما.

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ونور النبوي وسما ابراهيم وعمر الشناوي وعدد كبير من الفنانين .