القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023

يبحث المشاهدين بشغف عن القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم في رمضان 2023 على قناة CBCحصريا.

نيللى كريم فى مسلسل عملة نادرة تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث العمل من خلال شخصية نادرة التى تجسد دورها الفنانة نيللى كريم على قناة CBC حصريا، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.

مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وبطولة نيللى كريم وجمال سليمان

مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي.