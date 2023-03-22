يبحث الجمهور على القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، والذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام ويشارك فيه كوكبة من الفنانين ويتعاون فيه مع فريق عمل مميز من التأليف والإخراج والإنتاج الفني.

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

تأتي القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، ابتداء من غد الخميس متنوعة بين القنوات الفضائية والمنصات الرقمية مثل، منصة Watch IT وقنوات الحياة وdmc .

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

يشارك في بطولة مسلسل علاقة مشروعة بجانب ياسر جلال في رمضان 2023 ، مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وتأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج سينرجي ومها سليم .

وحقق برومو مسلسل علاقة مشروعة الأيام الماضية مشاهدة جيدة بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يغلب على المسلسل طابع الاثارة والتشويق .