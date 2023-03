القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل ضرب النار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023 وتجسد فيه ياسمين دور “مهرة” التي تقوم بتأجير مسكن لجابر الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار شبكة قنوات ON وعبر منصة WATCH IT الرقمية

ومن القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار فى رمضان 2023 شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرجمن وإخراج مصطفى فكري

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

يذكر أن مسلسل ضرب نار هو العمل الثاني الذي يجمع بين الثنائي أحمد العوضى ويامسين عبد العزيز بعدما قدما مسلسل “اللي مالوش كبير” في 2021 وشارك في بطولته خالد الصاوي .