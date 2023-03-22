القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم جت سليمة رمضان 2023

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم جت سليمة في رمضان 2023 ، وذلك بعد غيابها عن الشاشة الصغيرة 3 سنوات، وتقدم فيه دنيا سمير غانم العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية كعادتها في مسلسلاتها السابقة خلال 15 حلقة فقط في شهر رمضان الكريم .

القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم رمضان 2023

وتأتي على رأس القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023 ، CBC و CBC دراما ، وتجسد فيه دنيا شخصية “سليمة” التي تتطور أحداث حياتها بعد قراءتها قصة فتجد نفسها بمكان غريب ثم تكتشف أنها تعيش في زمن مختلف .

دنيا سمير غانم تتصدر أفيش مسلسل جت سليمة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جت سليمة الأيام الماضية الأفيش الرسمي للمسلسل وتصدرت دنيا الأفيش وظهرت فيه بشعر كيرلي ومرتدية نظارة طبية .

يشارك في بطولة مسلسل جت سليمة بجانب دنيا سمير غانم ، لأول مرة النجم خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وغادة طلعت والمسلسل إخراج إسلام خيري.