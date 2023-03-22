القنوات الناقلة لمسلسل «حضرة العمدة» في دراما رمضان

يبحث الجمهور على القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 ، الذي يعرض يوميا للمشاهدين في شهر رمضان وينتظره الكثيرين خلال أيام الشهر الكريم .

القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي رمضان 2023: dmc وcbc الأبرز

حيث ستكون القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 ، dmc و cbc أيضا طيلة شهر رمضان .

تدور أحداث مسلسل العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 ، حول صراع تعيشه الفنانة روبي مع أهلها وتربطها قصة حب مع أحدى أقاربها ويقوم بدوره الفنان محمود عبد المغني ، ويتطرق المسلسل لقضايا خاصة بالمرأة منها حقها في دخول الانتخابات وتولي مناصب هامة بالمجتمع في الريف المصري .

روبي تعود للقرية بضغوط أسرتها عليها وتتولى العمودية

وتقوم روبي بتجسيد شخصية ” صفية الفارس” أستاذة علم النفس بالجامعة الأمريكية ، وبسبب ضغوطات أسرتها عليها تعود للقرية التي نشأت فيها وتتولى العمودية .

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 ، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم بسمة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد رزق وتأليف ناصر عبد الرحمن واخراج عادل أديب وانتاج فنون مصر للمنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز .