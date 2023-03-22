القنوات الناقلة لمسلسل «جميلة» فى رمضان 2023

يترقب الجمهور القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 ، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، العمل يناقش العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، وما يحدث داخل الأسرة المصرية، كما يقدم العمل نصائح للاباء للتعامل الجيد مع الابناء، حتى لا يدفعون ثمن أخطائهم في المستقبل.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

ومن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، قنوات CBC، ON TV، الحياة، منصة WATCH IT الإلكترونية، وتجسد ريهام حجاج، شخصية امرأة تدعى جميلة، تعمل في مجال المحاماة، ولكنها تتعرض لمؤامرات شرسة تقلب حياتها .

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وإخراج سامح عبد العزيز

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، يسرا اللوزى ، سامح الصريطي، سوسن بدر، أحمد الشامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

وتتعاون ريهام حجاج للمرة ثانية مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد نجاح تعاونهم في مسلسل يوتيرن الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2022.