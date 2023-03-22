القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي في رمضان 2023: صراع على الميراث

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023 ، من أبرز مايبحث عنه الجمهور المصري قبل بدء شهر رمضان الكريم ، وذلك بعد الضجة التي أثارها برومو وأفيش المسلسل بمواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية .

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي : منصتي شاهد وwatch it تشاركان

حيث تضم القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023 ، dmc وdmc دراما بالاضافة لمنصتي شاهد وو watch it ودبي أيضا .

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي في رمضان 2023 ، حول زوجة يتوفى زوجها فتقرر السفر لمدينة دمياط للعمل باحدى المراكب التي ورثته منه ، لكن تدخل في صراعات مع أهله لرغبتهم في الحصول على المركب .

مسلسل تحت الوصاية : تعاون فني ثاني مع ميديا هب بعد نجاح لعبة نيوتن

ويشارك في مسلسل تحت الوصاية بجانب منى زكي كوكبة من الفنانين منهم ، دياب ونسرين أمين وخالد كمال وأحمد خالد صالح ، المسلسل يضم 15 حلقة فقط واخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدي – جوهر ، ويمثل التعاون الفني الثاني بين منى زكي وميديا هب بعد نجاحهما معا بمسلسل ” لعبة نيوتن” منذ سنوات .