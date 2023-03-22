يبحث الكثير من المشاهدين على تردد القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 ، وذلك بعد نجاحه رمضان الماضي بمسلسل جزيرة غمام وإشادة الجمهور والنقاد بأدائه فيه.

القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 : يعرض حصريا على dmc

وتأتي القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 ، على قائمة أهم القنوات الفضائية حيث يعرض حصريا على قناة dmc في شهر رمضان .

مسلسل الصفارة أحمد أمين : 15 حلقة فقط وتعاون لأول مرة مع فناني الكوميديا

ويضم مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين 15 حلقة فقط ، ويشارك في بطولته طه دسوقي ، محمد رضوان ، وهما من أبرز فناني الكوميديا خلال الفترة الأخيرة ، آية سماحة، محمود البزاوي وأنعام سالوسة وغيرهم ، والفكرة مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952، تأليف ورشة كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب سعيد – جوهر وأروما كشركة منفذة.

كان آخر عمل درامي شارك فيه أحمد أمين ، مسلسل جزيرة غمام رمضان الماضي وقام بتجسيد شخصية “عرفات” وحاز على إعجاب المشاهدين بمصر والوطن العربي .