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القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023

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بعد نجاحه رمضان الماضي في مسلسل جزيرة غمام

القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023
أحمد حمدي

أحمد حمدي

2:27 م, الأربعاء, 22 مارس 23

يبحث الكثير من المشاهدين على تردد القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 ، وذلك بعد نجاحه رمضان الماضي بمسلسل جزيرة غمام وإشادة الجمهور والنقاد بأدائه فيه.

القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 : يعرض حصريا على dmc

وتأتي القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 ، على قائمة أهم القنوات الفضائية حيث يعرض حصريا على قناة  dmc  في شهر رمضان .

مسلسل الصفارة أحمد أمين : 15 حلقة فقط وتعاون لأول مرة مع فناني الكوميديا

ويضم مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين 15 حلقة فقط ، ويشارك في بطولته طه دسوقي ، محمد رضوان ، وهما من أبرز فناني الكوميديا خلال الفترة الأخيرة ، آية سماحة، محمود البزاوي وأنعام سالوسة وغيرهم ، والفكرة مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952، تأليف ورشة كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب سعيد – جوهر وأروما كشركة منفذة.

كان آخر عمل درامي شارك فيه أحمد أمين ، مسلسل جزيرة غمام رمضان الماضي وقام بتجسيد شخصية “عرفات” وحاز على إعجاب المشاهدين بمصر والوطن العربي .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

2:27 م, الأربعاء, 22 مارس 23