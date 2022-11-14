القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022.. 8 ترددات مفتوحة ومجانية على نايل سات

تبدأ بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وتقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

واقترب مونديال العالم من الانطلاق، حيث تزداد عمليات البحث عن ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022، بوابة «المال» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

يتضمن حفل الافتتاح مفاجآت قوية سيتم إعلانها، من حيث المغنيين المتواجدين، وكذلك الألعاب النارية وطريقة إحياء الحفل بشكل يليق بمونديال قطر 2022، وفيما يلي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022:

قناة بي إن سبورتس المفتوحة تذيع عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح

عرب سات 11565 أفقي (H) 27500 2/3

نايل سات 11053 أفقي (H) 27500 2/3

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022

تتواجد فرقة BTS في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، إلى جانب وجود المغنية الشهيرة شاكيرا لأول مرة في محفل مونديالي منذ قرابة 8 سنوات، وفيما يلي القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022:

IRIB TV 3 HD Iran.

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece

SNRT TNT maroc.

TPA Angola.

Match TV Russia.

DAS Erste Germany.

موعد حفل كأس العالم قطر 2022

تستعد اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، من أجل إسدال الستار على التفاصيل الكاملة لحفل الافتتاح الخاص بالبطولة المنتظرة، والذي سيقام يوم 20 نوفمبر الجاري قبل مباراة منتخب قطر ضد نظيره الإكوادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأكدت صحيفة Naver الكورية، أن فرقة BTS ستتواجد في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، إلى جانب وجود المغنية الشهيرة شاكيرا لأول مرة في محفل مونديالي منذ قرابة 8 سنوات. وأضافت الصحيفة أن حفل الافتتاح سيتضمن مفاجآت قوية سيتم إعلانها، من حيث المغنيين المتواجدين، وكذلك الألعاب النارية وطريقة إحياء الحفل بشكل يليق بمونديال قطر 2022.

القنوات الناقلة مباريات كأس العالم قطر 2022

سيكون بإمكان الجماهير متابعة مونديال قطر 2022، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على القمر الصناعي نايل سات.

وتتمثل القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر مجانا في “إي أر إي تي في” الإيرانية (IRIB TV 3 HD Iran)، و”إكتيماي تي في” الأذرابيجانية (Ictimai TV HD)، إلى جانب قناة “آر تي أس أش الألبانية” (RTSH Albania) .

وبالإضافة إلى القنوات المذكورة هناك 4 قنوات أخرى، ستبث مباريات المونديال ويتعلق الأمر (ERT Greece) اليونانية، و”أس أر أر تي تي أن تي” المغربية ( SNRT TNT )، و”تي بي أ” الأنغولية (TPA Angola) ، وماتش تي في الروسية (Match TV Russia).

أما القناة الأخيرة التي ستبث مباريات كأس العالم قطر مجانا، فهي قناة “داس إرست” الألمانية (DAS Erste Germany).