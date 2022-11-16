القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022.. شاهد بجودة عالية ودون تشفير من المنزل مجانا

تزيح دولة قطر الستار عن أولى مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري، ووفرت عدد من القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022، ويقص المونديال شريطه بافتتاح أولى المباريات بين قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد البيت بمدينة الخور شمال قطر.

ترصد بوابة “المال نيوز” تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 لمتابعة المباريات بجودة عالية ودون تشفير أو تقطيع من المنزل مجانًا.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

يمكن للجماهير متابعة مباريات كأس العالم 2022 بمونديال قطر ، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على عدة أقمار صناعية، كما يلي:

قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.

قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية وموعد بثها لكأس العالم قطر 2022

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 على القمر التركي

تذيع قنوات مباريات كأس العالم 2022 بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية، وتبث 8 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم 2022 مع مجموعة قنوات بين سبورت القطرية كافة مباريات كأس العالم 2022 من خير الترددات الآتية على يوتلسات @ °8 درجات غرب، وهي كما يلي:

القناة: IRIB HD Iran

التردد:11881

معامل الترميز:27500”H’’

القمر الصناعي التركي

القناة:TRT2

التردد:11054

معامل الترميز:30000

القمر الصناعي التركي

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا

ارتفعت معدلات البحث عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 في قطر، على القمر الصناعي المصري نايل سات والقنوات المجانية الناقلة للمونديال على الأقمار الصناعية الأخرى، لمتابعة مباريات كأس العالم من المنزل، وفيما يلي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا:

قناة beIN Sports France 1 HD:-

Astra 19.2°E – 12168 V 29700.

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11494 H 22000.

قناة ARD Das Erste HD

Astra 19.2°E – 11836 H 27500.

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10876 V 22000.

قناة Cuatro España HD

Astra 19.2°E – 10906 V 22000.

شاهد مباريات كأس العالم 2022.. تعرف على القنوات الناقلة للمونديال

تذيع قنوات مباريات كأس العالم 2022 بدون تشفير على مختلف الأقمار الصناعية، وفي السطور التالية نقدم ترددات هذه القنوات والأقمار الصناعية.

موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022

تتجه أنظار العالم نحو دولة قطر مساء يوم الأحد الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، لانطلاق كأس العالم في نسخته الاثنين والعشرين، بانطلاق صافرة بداية البلد المستضيف ضد نظيره منتخب الإكوادور، على أن تستمر البطولة حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022

بعد معرفة القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022، نأتي الآن إلى مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت القاهرة كآلاتي:

موعد مباريات يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في كأس العالم

قطر ضد الإكوادور في تمام الساعة 6:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في كأس العالم

إنجلترا ضد إيران في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

السنغال ضد هولندا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

الولايات المتحدة ضد ويلز في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم

الأرجنتين ضد السعودية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

الدنمارك ضد تونس في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

المكسيك ضد بولندا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

فرنسا ضد أستراليا في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في كأس العالم

المغرب ضد كرواتيا في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

ألمانيا ضد اليابان في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

إسبانيا ضد كوستاريكا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

بلجيكا ضد كندا في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات يوم الخميس 25 نوفمبر 2022 في كأس العالم

سويسرا ضد الكاميرون في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

البرتغال ضد غانا في تمام الساعة 6:00 مساءً.

البرازيل ضد صربيا في تمام الساعة 9:00 مساءً.