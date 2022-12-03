القنوات الناقلة لدور الـ 16 في كأس العالم.. مواعيد المباريات وإشارات البث

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم متابعة القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم دور الـ 16 بعد انتهاء منافسات دور المجموعات من مونديال قطر 2022 للتعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم دور الـ 16، في الطريق إلى النهائي المرتقب.

ويتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة أرجاء المعمورة لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم دور ال 16.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم دور الـ 16.. مواجهات من العيار الثقيل

تبث مجموعة قنوات بي إن سبورت مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا، وقبل بداية البطولة، أطلقت مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة، فيما توفر عدد من القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم دور الـ 16، نستعرض فيما يلي القنوات الناقلة في إطار مواجهات كأس العالم 2022 دور الـ16 أو ثمن النهائي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم اليوم وغدًا

اليوم السبت الساعة 5 مساءً: القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا: بين سبورت 1 ماكس / 3 ماكس/ 4 ماكس – beIn Sports 1 Max / 3 Max / 4 Max.

اليوم السبت الساعة 9 مساءً: القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا: بين سبورت 1 ماكس / 2 ماكس / 3 ماكس/ 4 ماكس – beIn Sports 1 Max /2 Max / 3 Max / 4 Max.

غدًا الأحد الساعة 5 مساءً: القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا: بين سبورت 1 ماكس / 3 ماكس/ 4 ماكس – beIn Sports 1 Max / 3 Max / 4 Max.

غدًا الأحد الساعة 9 مساءً: القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال: بين سبورت 1 ماكس / 2 ماكس / 3 ماكس/ 4 ماكس – beIn Sports 1 Max /2 Max / 3 Max / 4 Max.

مباريات كأس العالم قطر اليوم السبت 3-12-2002

تحدد جدول كأس العالم 2022 اليوم وغدًا في إطار تصفيات دور الـ16 من كأس العالم 2022 قطر، وجاء مواعيد المباريات كما يلي:

موعد مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة.. الساعة 5 مساءً، وتجرى على ملعب استاد خليفة.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا.. الساعة 9 مساءً، وتجرى على ملعب أحمد بن على.

مباريات كأس العالم غدًا الأحد 4-12-2022 في دور الـ16

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا.. الساعة 5 مساءً، وتجرى على ملعب الثمامة.

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال.. الساعة 9 مساءً. وتجرى على ملعب البيت.

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 الإثنين 5-12-2002

الساعة 5 مساءً.. موعد مباراة اليابان ضد كرواتيا

الساعة 9 مساءً.. موعد مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

جدول كأس العالم 2022 الثلاثاء 6-12-2002

الساعة 5 مساءً.. موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا

الساعة 9 مساءً.. موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا