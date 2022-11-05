القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022.. 8 فضائيات تبث مباريات المونديال مجانا

تستعرض بوابة “المال نيوز” من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا على نايل سات وعدد من القنوات الأخرى مثل قمر أموس وقمر اليوتيلسات وقمر الهوتبيرد وعدد من الأقمار الأخرى.

تقص دولة قطر خلال أيام شريط البطولة النارية مونديال كأس العالم 2022، التي تقام في أول دولة عربية للمرة الأولى في تاريخ نسخ المونديال، حيث يحاول فيها كافة المنتخبات أن يكون لديهم اللقب خاصة المنتخبات الكبيرة مثل المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني والبرتغالي والفرنسي والألماني والبلجيكي.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022.. المونديال ينقصه الفراعنة

نجحت عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 في بث عدد من مباريات المونديال، وسط وجود 4 منتخبات عربية هي قطر والسعودية وتونس والمغرب، في مونديال ينقصه تواجد المنتخب المصري والجزائري حتي يضيفوا جو من الحماس خاصة من خلال الجماهير التي ستكون حاضرة في مبارياتهم بشكل قوي.

وتنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر beIN Sports Arabia كان توزيع الحقوق على النحو التالي:

قنوات الدول التابعة لأمريكا اللاتينية وهي قنوات Vrio Corp.

قنوات الدول التابعة للكاريبي وهي قنوات سبرورتس ماكس.

قنوات الدول التابعة لشبه القارة الهندية وهي قنوات فياكوم 18.

قنوات الدول التابعة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي قنوات بي إن سبورتس العربية.

قنوات الدول التابعة لآسيا الوسطي وهي قنوات ساران ميديا.

قنوات الدول التابعة لأفريقيا جنوب الصحراء وهي قنوات سوبر سبورت ونيو ورلد.

آر تي بي إف

VRT



القنوات الناقلة لكأس العالم في قطر 2022

RTSH

TyC Sports

AMPTV

SBS

ORF

İTV

Belteleradio

Red Uno

Unitel Bolivia

BHRT

TV Globo

Kristal-Astro

BNT

Nova

تلفزيون الصين المركزي

Migu

Bell Media

TVK

تلفزيون كاراكول

تلفزيون آر سي إن

Teletica

HRT

TV Direct 13

CyBC

ČT

دي آر

TV 2

Teleamazonas

TCS

ERR

تي أف 1

بي إن سبورتس فرنسا

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022.. اشتراك باقة كأس العالم في مصر

حقوق بث مباريات المونديال هي مجموعة من الحقوق التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للقنوات التلفزيونية، ليتمكن المشاهد من متابعة منتخب بلاده أو المنتخب المفضل له، سواء كانت قنوات رسمية لدول أو قنوات خاصة من خلال مزاد في حالة توفر قناتين أو أكثر في نفس البلد أو المنطقة، وزعت الفيفا حقوق بث مباريات كأس العالم حسب المناطق والدول.

وينتظر جمهور كرة القدم في العالم بداية من الثالث الثاني من نوفمبر الجاري الحدث الأكبر عالميا، حيث ستنطلق النسخة الجديدة من كأس العالم والتي تستضيفها قطر.

ويقام كأس العالم كل أربع سنوات، بمشاركة 32 منتخبا من جميع قارات العالم، وفازت قطر بحقوق تنظيم نسخة 2022 على أراضيها.

ورغم قوة المنافسات الأوروبية للأندية، والتي تجرى كل سنة، يحظى كأس العالم بأهمية خاصة، فيتبارى نجوم الكرة العالمية بألوان منتخبات بلادهم لنيل فخر وطني يخلد في التاريخ.

ويجتمع جمهور الكرة من مختلف البلدان والجنسيات على مشاهدة كأس العالم، إلا أن حقوق البث التي تجعل القنوات الرياضية تبيع المشاهدة بمبالغ كبيرة تحول دون وصول البث إلى المليارات حول العالم.

وتبدأ أسعار اشتراك باقة كأس العالم في مصر من 2000 جنيه، وهو مبلغ يصعب على الكثيرين دفعه، فما هو الحل الشرعي الوحيد لمتابعة المباريات بالمجان.

القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022

يلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشبكات التي تشتري حقوق منافسات كأس العالم ببث عدد من المواجهات يصل إلى 20 عبر الترددات المفتوحة.

ورغم أن شبكة «بي إن سبورتس» القطرية تابعة للبلد المنظم إلا أنها اشترت حقوق البث في الشرق الأوسط والمنطقة العربية حصريا مثل باقي القنوات حول العالم.

وأعلنت الشبكة بصورة رسمية بث مباراة افتتاح كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري بين قطر والإكوادور على القناة المفتوحة، وقنوات الكأس المفتوحة.

كما تقرر أن تبث 20 مباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقنوات الكأس سيتم الإعلان عنها لاحقا، ويتوقع أن تكون بينها مباريات المنتخب القطري.

يُعتبر كأس العالم واحدا من أهم الأحداث التي ينتظر ملايين من الجماهير المحبة لكرة القدم في العالم مونديال قطر 2022 ، فهي فترة متميزة تتكرر كل أربع سنوات، تكون عامرة بعدد كبير من المباريات الممتعة والمتميزة واللقاءات المختلفة.

وتنطلق مباريات كأس العالم في قطر 2022، في يوم 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، ويسعى كل المنتخبات العالمية للظهور بشكل قوي والمنافسة على اللقب الأغلى في تاريخ كرة القدم على مستوى المنتخبات.

وجاء منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى باعتباره مستضيف كأس العالم 2022، ووقعت معه منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا، وتنطلق مباريات المنتخب القطري في المونديال في مواجهة المنتخب الإكوادوري يوم 20 نوفمبر القادم.

مجموعات كأس العالم قطر 2022

المجموعة الأولى منتخب قطر باعتباره مستضيف كأس العالم 2022، ووقع معه منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

المجموعة الثانية تضم منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز.

المجموعة الثالثة تضم منتخب السعودية بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المجموعة الرابعة تضم منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك، بجانب المنتخب العربي الثالث تونس.

المجموعة الخامسة في المجموعة الخامسة تنتظرنا مباراة قوية تجمع بين منتخبَي إسبانيا وألمانيا المرشحين فوق العادة للتأهل، وذلك على حساب اليابان وكوستاريكا.

المجموعة السادسة منتخب عربي آخر هو المغرب، بجانب بلجيكا وكندا وكرواتيا.

المجموعة السابعة تضم المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم 2022 المنتخب البرازيلي رفقة صربيا وسويسرا والكاميرون.

المجموعة الثامنة والأخيرة تشارك منتخبات البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة افتتاح المونديال

وتذيع مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، مباراة قطر أمام منتخب الإكوادور في 20 نوفمبر القادم على قناة بين سبورت المفتوحة.

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت، 22 مباراة في المونديال على القنوات المفتوحة، ومن ضمنها مباراة الافتتاح، والمباراة النهائية للمونديال.

القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2022

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran.

ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan.

ثالثا: قنوات RTSH Albania.

رابعا: قنوات ERT Greece

خامسا: قناة SNRT TNT maroc.

سادسا: قنوات TPA Angola.

سابعا: قناة Match TV Russia.