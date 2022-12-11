القنطار وصل إلى 8200 جنيه.. الزراعة: تسويق 343 ألف قنطار قطن في مزاد اليوم

كشفت وزارة الزراعة عن تسويق 343 ألف قنطار قطن بأسعار وصلت إلى 8200 جنيه للقنطار في مزاد اليوم.

ووفق بيان لوزارة الزراعة الأحد، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول أسعار قنطار القطن، اليوم الأحد من خلال مزاد علني في 8 محافظات للتداول على المحصول.

وتم بيع كل كميات القطن وقدرها 343 ألف قنطار وتشمل كل الأصناف بجميع المحافظات.

وبلغت أسعار الأصناف كما يلي:

جيزة 92 في محافظة دمياط بسعر 6600 جنيه.

جيزة 86 في محافظة البحيرة بسعر 6200 جنيها للقنطار

جيزه 97 بمحافظتي المنوفية والغربية 7000

جيزه 94 بمحافظات الدقهلية والشرقية وكفرالشيخ وصل 7500

جيزه 96 بكفرالشيخ السعر وصل 8200 جنيه

وقال “عبدالعظيم” ‘إنه سوف يتم بداية من صباح الغد نقل الاقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج وذلك لفصل القطن الشعر عن البذرة حيث يستخدم القطن الشعر لإمداد المغازل المحليه بالمادة الخام كبديل لاستيراد الشعر الخام ونقل البذرة التجارى إلى المعاصر للمساهمة فى سد الفجوة من الزيوت النباتية والاعلاف.

وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية أن المنظومة الجديدة لتسويق القطن حققت للمزراعين مردودا اقتصاديا كبيرا سوف تسهم في مستوى معيشتهم كما تشجعهم على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن الموسم القادم