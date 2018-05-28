القنصل العام بميلانو يفتتح الجناح المصري في بينالي فينسيا

المال- خاصافتتح إيهاب أبو سريع، القنصل العام في ميلانو، وحرمه، الجناح المصري في الدورة السادسة عشرة من بينالي فينسيا، والتى تُعقد في مدينة فينسيا خلال الفترة من 26 مايو وحتى 25 نوفمبر 2018، بمشاركة الدكتورة جيهان زكى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الفنانين و

المال- خاص





افتتح إيهاب أبو سريع، القنصل العام في ميلانو، وحرمه، الجناح المصري في الدورة السادسة عشرة من بينالي فينسيا، والتى تُعقد في مدينة فينسيا خلال الفترة من 26 مايو وحتى 25 نوفمبر 2018، بمشاركة الدكتورة جيهان زكى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الفنانين والخبراء والمتخصصين الإيطاليين والدوليين في مجال النقد الفني.

وصرح القنصل العام بأن مصر تعد من أوائل الدول المشارِكة في بينالي فينسيا، حيث فازت بالجائزة الكبرى لأحسن جناح عام 1995، موضحًا أن بينالي فينسيا يعد أحد أشهر وأعرق المؤسسات الثقافية في العالم، التي تروِّج للفن المعاصر من خلال تنظيم معارض وأبحاث في مختلف مجالات الفن. ويخصص لكل دولة جناح تُعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين، حيث يشارك بالدورة الحالية لبينالي فينيسيا 63 دولة، من بينها مصر.