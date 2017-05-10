القنصل الأمريكي متفائل بعودة استثمارات بلاده لمصر

بورسعيد- أمانى العزازي أشاد ستيفن فيكن، قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وأمريكا، والتي ظهرت جلية خلال الحفاوة التي استقبل بها الرئيس ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته للولايات المتحدة. وقال إن هذه العلاقات سيكون

بورسعيد- أمانى العزازي

أشاد ستيفن فيكن، قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وأمريكا، والتي ظهرت جلية خلال الحفاوة التي استقبل بها الرئيس ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته للولايات المتحدة.





وقال إن هذه العلاقات سيكون لها تأثيرها الإيجابي على كل المجالات التي تربط البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، القنصل الأمريكي بالإسكندرية خلال زيارته للمدينة، وأضاف القنصل أن الجهود المصرية ستُكلَّل بالنجاح لاستعادة نشاط حركة السياحة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر بعد الزيارة التي قام بها موخرًا وفدٌ من المسئولين ورجال الأعمال للولايات المتحدة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن ترحيبه بزيارة القنصل الأمريكي، موكدًا أن بورسعيد مؤهلة تمامًا بموقعها والمشروعات التي تجري على أرضها في شرق بورسعيد مما يجعلها مستعدة لاستقبال الاستثمارات العالمية، ومن المهم أن يكون هناك تواجد بشكل كبير للاستثمارات الأمريكية في مصر، علاوة على تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تنشيط حركة الخطوط الملاحية الأمريكية مع الموانئ المصرية، خاصة أن بورسعيد تشهد إقامة أكبر منطقة لوجستية بشرق بورسعيد على مساحة 30 مليون م2.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تلعبه الاستثمارات في توطيد العلاقات بين الدول، ولا سيما أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمراحل جيدة.