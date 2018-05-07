القنصل الأمريكي بالإسكندرية يزور متحف الآثار ومكتبة مصر العامة بمطروح

كوربت تهدي مكتبة مطروح 221 كتابًا في عدة مجالات المال- خاصقام اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والسيدة نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بجولة في متحف الآثار بمحافظة مطروح، تم خلالها استعراض أهم القطع التي يضمها المتحف والتي يرجع تاريخ

كوربت تهدي مكتبة مطروح 221 كتابًا في عدة مجالات





المال- خاص

قام اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والسيدة نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بجولة في متحف الآثار بمحافظة مطروح، تم خلالها استعراض أهم القطع التي يضمها المتحف والتي يرجع تاريخها لعدد من العصور المختلفة.

كما قام بجولة في مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح، أهدت خلالها السيدة نانسي كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، مجموعة من الكتب لمكتبة مصر العامة بمرسى مطروح، التي سوف تتيح للطلاب وجميع سكان مرسى مطروح فرصة للاستفادة من هذه الكتب، والتي تغطي مجالات متعددة من تعلم اللغة الإنجليزية إلى كتب الأعمال والتسويق.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ترحيبه بزيارة السيدة نانسي كوربت، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، لمحافظة مطروح، منوهًا بأن المحافظة حظيت مثل باقي محافظات الجمهورية باهتمام ودعم القيادة السياسة.

وأوضح أنه استعرض مع السيد نانسي كوربت، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، جهود المحافظة في العملية التعليمية وتنمية المواهب، والاستغلال الأمثل لإمكانيات المحافظة، مع تدعيمها من خلال الاهتمام بالمجال التعليمى ومواهب أبناء المحافظة، وتقديم مجموعة من الكتب العلمية إلى مكتبة مطروح العامة، وكذلك بحث أوجه التعاون بين محافظة مطروح والقنصلية الأمريكية بالإسكندرية.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تمتلك إمكانيات تنموية هائلة فى كل المجالات، ولديها العديد من المقومات السياحية مع امتداد شواطئها، بالإضافة إلى واحة سيوة وما تتمتع به من توافر مناخ متميز وإمكانيات اقتصادية هائلة، خاصة فى المجالين الزراعي والسياحي.

من جانبها أكدت السيدة نانسي كوربت، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، خلال زيارتها محافظة مطروح، أنه انطلاقًا من روح التعاون المستمر بين الولايات المتحدة ومصر، قدمت هذه المجموعة من الكتب، والتي تقدر بحوالي 221 كتابًا لمكتبة مصر العامة بمرسى مطروح، مضيفًا أن بعض هذه الكتب باللغة العربية.

وأعربت عن سعادتها بإتاحة الفرصة للطلاب وجميع سكان مرسى مطروح، للاستفادة من هذه الكتب، والتي تغطي مجالات متعددة، منها تعلم اللغة الإنجليزية وأيضًا كتب عن التسويق، وريادة الأعمال والأدب الامريكي، وذلك في سبيل دعمهم بمشوارهم التعليمي.

كما أعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون مع المكتبة في المستقبل بمجالات التعليم وريادة الأعمال والتكنولوجيا والفنون.

ووجّهت الشكر لمحافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد على استضافته لهم في هذه المدينة الجميلة.